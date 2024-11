Parla la madre di Michael, giovane scomparso in Sardegna e avvistato per l’ultima volta il 13 luglio a Luras. La donna ha lanciato un disperato appello a “Chi l’ha visto”.

“Sono passati più di tre mesi dalla scomparsa di Michael e ad oggi continuo a cercarlo ma non ci sono state segnalazioni. Ho bisogno del vostro aiuto“, ha dichiarato afflitta la mamma del giovane.

“Non so più cosa fare, continuo a fare la spola tra Italia e Inghilterra, con un bimbo piccolo, non so nulla. Vi ringrazio se mi potete aiutare”.

