Il Cagliari pareggia 3-3 contro il Milan in una gara pirotecnica. I rossoblù rispondono colpo su colpo e nel finale rischiano anche di trovare il sorpasso. Ecco le nostre pagelle:

Sherri 6: Bravo quando chiamato a impostare con i piedi, ma qualche indecisione di troppo. Era comunque la prima in Serie A.

Palomino 5,5: Posizionato malissimo sul secondo gol di Leao, ma in generale non brilla per niente contro un attacco molto rapido come quello rossonero. (72′ Wieteska 6: Più lucido e reattivo del compagno argentino).

Luperto 6: A differenza di Palomino tiene sempre la barra dritta e non patisce troppo la rapidità dei rossoneri.

Zappa 7: Sorpreso da Leao sia sull’1-1 che sul 2-1, dove si divide le responsabilità con Palomino ma è in palese ritardo sulla diagonale. Quasi si fa perdonare sul finale di primo tempo con il tiro al volo che porta al gol annullato, poi però il timbro lo mette davvero nella ripresa. Sul terzo gol rossonero è ancora in ritardo, ma poi ancora si fa perdonare con una rete al volo d’antologia. Insomma, fa il bello e il cattivo tempo.

Augello 6: Ci mette spinta, un po’ in ritardo quando si tratta di difendere ma disputa comunque una gara solida. Sul terzo gol del Milan però lascia troppo spazio, ma serve un gran cross a Zappa per pareggiarla.

Makoumbou 6: Buona prova in mezzo al campo dove è bravo a far circolare palla, un po’ in ritardo in alcune situazioni senza palla. (77′ Marin 6: Con il suo ingresso il centrocampo trova nuova linfa per l’assalto finale).

Deiola 6: Più incontrista rispetto a Makoumbou, anche lui pecca in fase di non possesso quando il Cagliari alza il baricentro, ma nel complesso la sua gara è sufficiente.

Viola 6: Questa volta la sua zampata toglie una gioia al Cagliari, ma la sua gara è ricca di sostanza ed esce giustamente tra gli applausi. (72′ Gaetano 6: Pochi palloni per incidere, ma è un riferimento valido tra le linee)

Zortea 6,5: Gol bello e non facile, poi Maignan al 38′ gli toglie la gioia della doppietta. Pericolo costante per quasi tutta la partita. (77′ Lapadula 6: Entra con la solita grinta ma non trova palloni davvero giocabili)

Luvumbo 6,5: Conferma la crescita dimostrata contro la Lazio. Difende bene il pallone che porta al terzo gol rossoblù.

Piccoli 6: Prestazione con tanto sacrificio, corre per due ed è un cliente sempre scomodo per la difesa, capace di aprire spazi per gli inserimenti delle ali. (77′ Pavoletti 6: Non riesce a fare il lavoro di Piccoli, ma in attacco sgomita bene pur non toccando molti palloni utili).

Nicola 6,5: Forse un po’ troppo alti con il baricentro, ma il coraggio di questo allenatore è solo da apprezzare. Contro il Milan reduce da un successo al Bernabeu schiera una squadra a trazione anteriore, senza nascondersi mai. Ne prende 3, certo, ma la sua squadra ha creato tanto e dimostrato una fame notevole.

