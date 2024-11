Non ce l’ha fatta Giovanni Spano, il 60enne investito due settimane fa in via Sulcis, nel quartiere di Monte Rosello a Sassari. L’uomo è deceduto ieri all’ospedale Santissima Annunziata.

L’incidente era avvenuto il 28 ottobre, quando Spano era stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada, riportando un grave trauma cranico e perdendo conoscenza sul colpo. Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118 e il ricovero in Rianimazione, Spano è rimasto in coma fino a ieri, quando purtroppo è spirato.

L’automobilista responsabile dell’incidente è ora sotto inchiesta per omicidio stradale.

