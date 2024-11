I Consiglieri e Consigliere regionali della Sardegna hanno ricevuto una diffida da una società legata al settore dell’energia a riguardo l’approvazione del Disegno di Legge sulle aree idonee e non idonee.

Una mossa che ha indispettito molte forze politiche, in particolare della maggioranza, come Sinistra Futura.

“Riteniamo grave una tale ingerenza, che mina alla radice la funzione di rappresentanza democratica del Consiglio Regionale della Sardegna, così come appellarsi a una interpretazione – per altro interessata – di presunte norme sopra ordinate per limitare o impedire la libera discussione dell’assemblea chiamata a tutelare nel suo complesso la Sardegna e i suoi cittadini” si legge nella nota.

Gli esponenti di Sinistra Futura dunque respingono “con forza ogni azione tesa a impedire che i rappresentanti eletti nel Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna, a qualunque parte politica appartengano, possano esercitare in piena libertà il loro mandato nel pieno interesse delle cittadine e dei cittadini sardi”

