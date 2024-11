Tra il 12 e il 13 novembre nelle cliniche dell’Aou di Sassari è stato svolto con successo il primo prelievo di cuore con la procedura del “cuore fermo“.

Contemporaneamente, sono stati effettuati anche i prelievi di fegato e delle cornee. Il cuore e il fegato sono stati trapiantati nella penisola, le cornee sono andate alla Banca degli occhi di Mestre.

Questo è stato di fatto il secondo prelievo multiorgano a cuore fermo effettuato a Sassari nel giro di un mese. Lo scorso 12 ottobre infatti erano stati prelevati reni, fegato e cornee.

“Questo risultato è il frutto dell’impegno e della straordinaria professionalità delle nostre équipe, che lavorano in perfetta sinergia per garantire una donazione sicura e rispettosa – ha spiegato Antonio Lorenzo Spano, direttore generale dell’Aou – Un sentito grazie va al donatore e alla sua famiglia per questo gesto di generosità straordinaria”.

