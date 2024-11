Il percorso di Angie a Sanremo Giovani si è concluso alle porte delle semifinali. La cantautrice sarda 23enne, di Uta, ha gareggiato contro Mazzariello, con quest’ultimo che è stato premiato dalla giuria.

La cantante ha portato sul palco la sua “Scorpione” ed è stata autrice di una bella performance, a testimonianza del suo già solido cammino musicale, nonostante la giovane età.

Angie ha poi commentato sui social la sua eliminazione: “Eccoci. La mia avventura a Sanremo Giovani si conclude qui. In queste settimane la domanda più frequente è stata: “Cosa ti aspetti da Sanremo Giovani?”. La mia risposta era sempre la stessa: “Non ho aspettative sulla gara, il mio obbiettivo è scendere dal palco fiera di me stessa perché avrò dato il 100 per cento indipendentemente dall’esito della sfida””.

“Posso dire – ha concluso la cantante – che il mio obbiettivo l’ho raggiunto. Sono stata me stessa e sono fiera di me per questo. Non è finita qui”.

