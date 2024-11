Un uomo di 40 anni, sembrerebbe noto alle forze dell’ordine per i suoi problemi psichici, è stato fermato dalla polizia di Cagliari in serata in seguito ad un attentato incendiario contro la sede del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture.

Una bottiglia con liquido infiammabile è stato lanciata nel cortile del Provveditorato. Una pedana ha preso fuoco e sono esplosi alcuni materiali, come computer e mobili: sul posto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento presto il rogo.

L’uomo è stato identificato subito grazie ai video di alcune telecamere presenti nella zona.

