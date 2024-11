Prosegue l’attacco del deputato Ugo Cappellacci ai danni della compagnia Aeroitalia. Dopo il botta e risposta degli scorsi giorni sui disagi legati alla continuità, l’ex presidente della Regione Sardegna rilancia.

“L’unica cosa a 5 stelle di Aeroitalia è il passato da consulente del ministro Toninelli del suo Ad, Gaetano Intrieri” fa sapere Cappellacci. E chiede alla presidente Todde di intervenire per consigliare all’ex collega dell’esperienza di governo come risolvere i problemi della compagnia aerea.

“Bloccare il check-in on line 3 ore prima del volo è un’assurdità. E’ sufficiente recarsi al desk di Fiumicino per vedere quante persone lamentano disagi e inefficienze. Di questo passo il ‘vaffa-day’ diventerà quotidiano ma verso i suoi stessi inventori che, messi alla prova, non sanno neppure gestire la normale amministrazione” conclude l’esponente di Forza Italia.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it