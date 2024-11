Un senzatetto che si trovava in via Palomba, a Cagliari, ha rischiato la tragedia dopo aver acceso un fuoco per potersi scaldare.

L’uomo ha appiccato il fuoco in una veranda che si volge verso la strada ma in breve tempo il propagarsi delle fiamme ha rischiato di incendiare l’intera palazzina. Il senzatetto, per presa coscienza della grave situazione o per paura, è scappato.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che si sono operati per spegnere le fiamme ed evitare il peggio prima che l’incendio arrivasse alle abitazioni. E’ intervenuta anche un’ambulanza del 118 per soccorrere l’uomo ma lui si era già dato alla fuga.

