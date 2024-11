Proseguono i controlli della Polizia Locale di Cagliari per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Nella notte appena trascorsa la Polizia Locale di Cagliari ha effettuato controlli mirati a verificare la guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol. I controlli hanno riguardato 32 veicoli e i rispettivi conducenti e sono stati effettuati in diverse zone della città. Tali verifiche hanno portato gli agenti ad accertare diverse violazioni alle norme del codice della strada. Sono state accertate tre violazioni alle norme che vietano la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche: i conducenti sorpresi alla guida in stato di ebrezza alcolica, due dei quali neopatentati, hanno subito il ritiro della patente di guida.

È importante ricordare che i neo patentati (nei primi tre anni dal conseguimento della patente B e fino al compimento dei 21 anni) non possono porsi alla guida dopo aver assunto alcolici in quanto per loro il tasso di alcol nel sangue non può superare lo zero.

Inoltre in caso di multe il neopatentato subisce la decurtazione doppia dei punti della patente.

