Il procuratore generale della Corte di Cassazione ha chiesto che vengano negati i domiciliari a Igor Sollai. L’uomo è in carcere perché accusato dell’omicidio di Francesca Deidda, sua ex moglie.

La donna scomparve lo scorso 10 maggio, per poi essere ritrovata a pezzi e senza vita in un borsone in campagna.

“In qualità di difensore della famiglia della vittima, pur nel rispetto della costituzionale ‘presunzione di innocenza’, non posso che concordare e plaudire alla prudenziale richiesta del Procuratore Generale” ha commentato sui social l’avvocato Gianfranco Piscitelli.

