Una segnalazione a caratteri cubitali sta viaggiando veloce sui social e le accuse sono piuttosto gravi. Una giovane ha infatti pubblicato un messaggio di massima attenzione riguardanti un anziano che l’avrebbe molestata all’interno del parco di Molentargius, ingresso da via Parini a Quartu.

“Fate attenzione se frequentate il parco di Molentargius. Gira un uomo sulla 70ina su una bicicletta marrone/rosso scuro. Oggi stavo portando il mio cane a fare la passeggiata alle ore 15, mi trovavo all’interno del parco quando questo maniaco è passato in bici nella strada sterrata, si è avvicinato alla ringhiera del parco, ha fatto un suono per attirare la mia attenzione e quando mi sono girata, si è abbassato pantaloni e mutande. Ho fatto giusto in tempo a prendere il telefono ed è fuggito in bici” ha scritto la ragazza.

Il post ha fatto il giro dei social, a tal punto da aver fatto il pieno di condivisioni. La ragazza ha aggiunto che avrebbe sporto denuncia ai carabinieri.

