Via libera per un McDonald’s e un supermercato tra la Statale 195 e la sp 91. Questa, in sintesi, la variante urbanistica approvata ieri dal Consiglio comunale di Capoterra con 13 voti a favore, 2 astenuti e 3 contrari.

“Una scelta così importante non poteva non passare per un confronto con la Regione” ha spiegato in Aula il sindaco Beniamino Garau. “L’assessorato all’Urbanistica e la Città Metropolitana hanno condiviso tutto. Non ci sono problemi tecnici, Capoterra deve crescere con una centralità diversa anche in termini di connessione col tessuto metropolitano”.

La proposta riguarda la variante al Piano Urbanistico Comunale e converte una porzione di Maddalena Spiaggia, ricadente in zona G di servizi generali, in una zona D a destinazione prettamente commerciale. Sul posto è prevista la costruzione di un McDonald’s e di un supermercato.

Nei giorni scorsi i capi condomini di Frutti d’Oro e Maddalena Spiaggia si erano espressi in maniera contraria attraverso una dura nota. “Quella zona è indispensabile per progettare un parcheggio di vetture a servizio del litorale, nell’ottica di destinare il Viale Sant’Efisio e le aree dei parcheggi a bordo spiaggia, a un futuro che ne preveda modernamente la trasformazione per un uso ricreativo, sportivo, turistico e con una vasta area pedonale facilmente raggiungibile da tutta Capoterra” hanno denunciato Giovanni Ruggeri, Giovi Fasciolo e Carlo Carcangiu. “Viene confermata la politica di fare cassa nella costa, della quale non si vuole concepire uno sviluppo equilibrato e moderno in un’ottica ambientale”.

Di tutt’altro avviso il presidente del consiglio comunale Franco Magi che definisce la variante “vantaggiosa per tutti”. E argomenta: “In primo luogo, per la prima volta da decenni, rompe uno storico isolamento del paese, e disegna un futuro urbanistico che consentirà a Capoterra di diventare un centro di riferimento per tutti gli abitanti della Costiera Sulcitana e dei comuni limitrofi (Uta, Assemini etc…). In secondo luogo, l’unico effetto della libera concorrenza sarà l’abbassamento dei prezzi per gli utenti”.

Sui social l’opinione pubblica si divide e molte preoccupazioni riguardano anche il traffico della rotonda sulla sp 91, già gravata dall’aumento di traffico dovuto alla nuova strada per Pula che ha creato un effetto imbuto nelle ore di punta.

