Si intravede la fine dell’odissea che ha colpito i passeggeri che, partiti dalla Sardegna, sono rimasti bloccati in Corsica ormai da giorni, per via del guasto occorso alla nave Giraglia.

Prima però li attendono almeno altri due giorni di attesa, perché il primo traghetto disponibile a coprire la rotta Ajaccio-Porto Torres sarà disponibile da sabato 23 novembre.

A dare notizia dell’inserimento del traghetto è stata la stessa Moby, in seguito alle numerose richieste e denunce tra cui anche quella dell’assessora ai trasporti Barbara Manca.

Intanto, sono state progettate le strategie di rimborso: i passeggeri potranno imbarcarsi senza alcun costo aggiuntivo e poi presentare la domanda di risarcimento dei costi sostenuti a causa della cancellazione delle tratte attraverso il sito della Moby.

Sarà necessaria un’attesa ancora più lunga invece per vedere all’opera la nave che coprirà temporaneamente il collegamento tra le due isole, connettendo Porto Vecchio e Golfo Aranci. Secondo quanto comunicato dall’Ansa, è stimato che la motonave Zaza possa espletare tale funzione orientativamente tra il 25 e il 26 novembre.

Non si hanno invece certezze sulle date di riattivazione della tratta Santa Teresa-Bonifacio.

“Ci siamo subito mossi per trovare una soluzione all’emergenza in corso – spiega l’assessora Manca – e ora Moby si è finalmente attivata per permettere alle persone coinvolte un rientro a casa”.

“Le soluzioni offerte non sono certo le migliori, ma al momento sono le uniche disponibili, anche perché non c’è disponibilità di traghetti di queste dimensioni che siano idonee al trasporto internazionale. Vigileremo con molta attenzione – assicura la responsabile dei Trasporti – affinchè i diritti dei passeggeri vengano rispettati, anche in termini di rimborsi”.

L’assessora poi specifica che per domani è stato fissato un incontro con la collega corsa Flora Mattei per affrontare la questione dal punto di vista strutturale.

