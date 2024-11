Sassari si sta ritagliando un posto come dell’innovazione sostenibile, attraverso anche il coinvolgimento degli studenti degli istituti della città.

Venerdì scorso, 15 novembre, nell’ambito dell’iniziativa “Quarta sfida per il Clima”, tre gruppi di lavoro si sono confrontati per elaborare un’idea progettuale, guidati dagli esperti, per sviluppare proposte innovative e concrete per il territorio.

Poi il giorno dopo, una giuria specializzata ha valutato le proposte presentate, premiando il progetto dell’Istituto tecnico Industriale ‘G.M. Angioy’ che si è distinto per la concretezza e l’innovazione delle soluzioni proposte.

Le idee progettuali presentate sono state tre. La prima dal titolo “Per le nostre radici”, ovvero un omaggio alla città storica, con particolare attenzione alla comunicazione tra istituzioni e cittadini attraverso approcci partecipativi.

La seconda intitolata “Socializziamo al Centro”, che vorrebbe garantire un approccio sistemico e multirischio che combina innovazione tecnologica e azioni per migliorare la resilienza climatica e la qualità della vita nel centro storico.

Infine, il progetto vincitore dell’Istituto “G.M. Angioy” che ha portato una proposta scientificamente solida e pragmatica, con strategie a breve e medio termine per rafforzare la resilienza della città agli impatti climatici.

“Tutti i progetti sono stati validi e stimolanti – ha dichiarato la giuria – Premiare il team dell’Istituto ‘G.M. Angioy’ è un modo per incoraggiare i giovani a rimanere protagonisti nel costruire soluzioni sostenibili, sia per Sassari che per il futuro del pianeta”.

