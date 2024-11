Non ce l’ha fatta Beatrice Loi, la 17enne che ieri mattina è stata investita in viale Colombo a Cagliari. Stava tentando di attraversare la strada per raggiungere il liceo Alberti, di cui è studentessa.

L’ennesimo incidente ha rilanciato il pericolo sicurezza a Cagliari per i pedoni. Tante, troppe le segnalazioni del modo sconsiderato con cui gli automobilisti guidano nelle vie cittadine.

“L’altro giorno un altro giovane investito nel viale Marconi, oggi questa ragazza sulle strisce pedonali in viale Colombo, ormai attraversare la strada a Cagliari è diventato un incubo” scrive Marco.

“Corrono tutti, sono senza regole” ci raccontò una lettrice, in uno dei diversi approfondimenti che il nostro giornale ha prodotto durante il 2024. Era marzo. Dopo tanti mesi, le condizioni non sono cambiate.

