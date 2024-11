Nel Dna del Cagliari ci sono le rimonte e questo ormai lo ha capito chiunque abbia seguito qualche partita dei rossoblù degli ultimi due-tre anni.

Dopo il pareggio ottenuto ieri su un campo ostico come il Ferraris di Genova, la squadra di Davide Nicola si è ritrovata nelle posizioni più alte di una particolare classifica, ovvero quella dei punti conquistati da posizione di svantaggio.

In queste prime 13 giornate infatti, il Cagliari si è ritrovato sotto almeno di un gol in dieci partite. Da qui è riuscito a ribaltare la situazione in una occasione, contro il Torino, e riprendere la squadra avversaria, conquistando il pareggio, in altre tre situazioni.

In totale, i rossoblù hanno dunque ottenuto 6 punti da situazione di svantaggio: in Serie A hanno fatto meglio solo Lazio e Atalanta, che ne hanno invece conquistati 7.

