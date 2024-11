Iglesias quest’oggi si è vestita a lutto. Troppo grande il dolore per la scomparsa dei due giovanissimi Riccardo Lai e Aurora Marcia, morti sabato notte in un incidente stradale alle porte della città.

Il liceo che i due ragazzi frequentavano ha tenuto le bandiere a mezz’asta e ha sospeso tutte le lezioni. Impossibile ripartire immediatamente davanti ad una tragedia così grande che ha sconvolto non solo il Sulcis ma l’intera Sardegna.

A metà mattina però la scuola, il Baudi di Vesme, ha deciso di riunire tutti gli studenti nella palestra dell’istituto, per provare stemperare, seppur in modo minimo, il dolore e soprattutto per provare a metabolizzarlo.

In tanti hanno deciso invece di restare nella camera mortuaria per offrire il loro ultimo saluto ai compagni tragicamente scomparsi.

Nel pomeriggio, l’istituto ha voluto mandare un messaggio pubblico di cordoglio ai familiari e agli amici di Riccardo e Aurora, attraverso i social: “A volte di fronte alle tragedie più grandi della vita la prima strada da percorrere è il silenzio. Solo dopo il cuore ci suggerisce le parole per esprimere il grande dolore che tutti noi proviamo. L’intera comunità scolastica unita si stringe fortemente alle famiglie e agli amici di Aurora e Riccardo. Non vi dimenticheremo mai”.

Domani pomeriggio si terranno i funerali.

