Attimi di paura al porto industriale di Oristano-Santa Giusta. Nella giornata odierna è stato rinvenuto un pacco sospetto che ha fatto pensare ad una bomba.

L’allarme è scattato anche per via del suo posizionamento, avvenuto in un’area ben precisa che viene utilizzata come scalo merci.

Immediato l’intervento della polizia che che ha chiuso la strada di accesso al porto e si è recata sul posto con gli artificieri.

Tuttavia, un’attenta analisi ha consentito di comprendere che all’interno del pacco non ci fosse alcun ordigno. Così, è stata ripristinata la viabilità.

Di fatto però stanno continuando le indagini volte a capire perché il pacco fosse finito in quel punto specifico. Per tale motivo, non si esclude che possa essersi trattato di un gesto dimostrativo, così come che sia semplicemente stato dimenticato in quel punto.

D’altra parte, il timore resta perché negli ultimi tempi diverse manifestazioni contro i trasporti di componenti per la costruzione di impianti eolici hanno avuto sede proprio nel porto di Oristano. Il lavoro della polizia, dunque, servirà per fare chiarezza sulla vicenda.

