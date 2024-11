Piazza Palazzo a Cagliari cambia pelle in vista dell’arrivo della premier Giorgia Meloni. Lo testimonia la foto del consigliere comunale Roberto Mura, scattata poche ore fa.

“Con la visita del Presidente del Consiglio le transenne diventano fioriere: molto bene. Se poi nei giorni successivi riuscissimo anche a mettere in sicurezza le parti della piazza a rischio crolli sarebbe ancora meglio… Ma già non vedere più quelle transenne oscene è un piccolo ma buon passo avanti” ha commentato.

Là premier arriverà in Sardegna per firmare l’accordo Governo-Regione di concerto con la presidente Alessandra Todde. Sarà l’occasione per destinare all’isola finanziamenti per 2,8 miliardi di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

