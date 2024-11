Riapre Viale Trieste e anche Via Roma incomincia a vedere i primi spiragli del suo nuovo volto senza transenne. Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, quest’oggi ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la situazione nel viale.

“I lavori in viale Trieste si sono conclusi – è il commento del sindaco – Un segnale importante e un po’ di respiro al traffico per un miglioramento della viabilità. Nei prossimi giorni daremo un’altra buona notizia alle cittadine e ai cittadini”.

Con la riapertura, cambia anche parzialmente la mobilità: via Pola torna ad essere a senso unico verso via Mameli; mentre per quanto riguarda via Roma, invece, è stato istituito il senso unico di circolazione da viale Trieste verso via Maddalena.

