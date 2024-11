Ieri sera, intorno alle 21.45, i Vigili del fuoco del distaccamento di Mandas sono intervenuti a Nurri, in via Gramsci, per un incendio che ha coinvolto 3 autovetture in sosta. Grazie al tempestivo intervento, le fiamme sono state contenute, evitando danni alle strutture vicine e ad altri veicoli parcheggiati.

Terminate le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell’area, i Vigili del fuoco hanno avviato accertamenti per determinare le cause dell’incendio. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it