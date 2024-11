Notte travagliata a Uri dove una banda di ladri ha fatto irruzione in una filiale del Banco di Sardegna.

Secondo gli investigatori sarebbero almeno tre le persone coinvolte. Dopo aver forzato la porta sul retro, non protetta dal sistema di allarme, i malviventi sono entrati nella sede di via Vittorio Emanuele.

Così i ladri hanno portato via una cassaforte, caricandola in auto e riuscendo a scappare indisturbati. Tuttavia, come spesso si suol dire, hanno fatto “tanta fatica per nulla”. Infatti, stando a quanto appurato dai carabinieri, intervenuti sul posto, il forziere era completamente vuoto.

Ad ogni modo, sono già state avviate le indagini che sfrutteranno l’impianto di videosorveglianza della banca per risalire a coloro che hanno realizzato il colpo.

