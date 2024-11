Cagliari ed Hellas Verona scendono in campo questa sera alla Unipol Domus, ore 20:45 sotto la direzione del sig. Mariani, nel match valevole per la 14esima giornata del campionato di Serie A.

I rossoblù vengono da due pareggi consecutivi, il 3-3 in casa contro il Milan e il 2-2 a Marassi contro il Genoa, mente gli scaligeri giungono da una settimana di ritiro punitivo dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro l’Inter. Davide Nicola pare intenzionato a confermare quasi tutti gli undici titolare visti contro il grifone, ma restano aperti ancora diversi ballottaggi tra i pali e in mezzo al campo.

Probabile formazione Cagliari, (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

