“Sono entrato bene e ringrazio Piccoli per averla buttata dentro, gliel’ho passata solo perché ce l’ho al fantacalcio”. Così Mattia Felici, intervistato da Dazn nel post gara, scherza sull’assist fornito al compagno di squadra Roberto Piccoli per la rete che è valsa la vittoria per 1-0 del Cagliari sul Verona.

Un successo importantissimo contro una concorrente diretta per la salvezza, arrivato grazie a un ingresso super proprio di Felici. “Tre punti che valgono tanto e ci danno morale, usciamo dalla zona bassa ma dobbiamo restare concentrati” ha commentato l’ex Feralpisalò, che ora si candida per un posto da titolare alla prossima giornata.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it