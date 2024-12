La Sardegna festeggia una vincita straordinaria. A Sorso, un fortunato giocatore ha sbancato al concorso “VinciCasa” della Sisal, portando a casa il premio massimo di 500mila euro. La vincita è stata realizzata presso un locale di Piazza Sant’Agostino, grazie a una combinazione vincente formata dai numeri 2, 6, 15, 19, 23, come riportato da Agimeg.

Nel gioco VinciCasa, i partecipanti scelgono 5 numeri su 40; il premio massimo prevede 200mila euro in denaro immediati, mentre i restanti 300mila euro devono essere destinati all’acquisto di uno o più immobili in Italia, entro un periodo massimo di due anni. Un’opportunità che il fortunato vincitore potrà sfruttare per realizzare il sogno di una nuova casa.

