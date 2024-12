Paura sul traghetto Moby Tommy della compagnia Tirrenia. Nella nave in servizio sulla linea Porto Torres-Genova risulta scomparso un passeggero. L’uomo, di nazionalità tedesca, sarebbe caduto in mare a circa 10 miglia dalla costa ligure, presumibilmente per un gesto volontario.

La scoperta è avvenuta ieri mattina intorno alle 10, poco prima che la nave attraccasse al porto di Genova. È stato il comandante del traghetto a segnalare l’assenza del passeggero alla Capitaneria di porto, che ha immediatamente avviato le ricerche.

Nella cabina dell’uomo sono stati trovati un biglietto, alcuni indumenti e un cellulare, indizi che fanno ipotizzare un gesto estremo. Le ricerche a terra proseguono, ma quelle in mare sono state sospese a causa delle avverse condizioni meteo-marine, che rendono difficili le operazioni.

