30 grifoni sono stati accolti nella voliera di ambientamento di Villasalto nell’ambito del progetto “Life Safe for Vultures”, che come capofila il dipartimento di Veterinaria dell’Università di Sassari. Verranno liberati nella primavera del 2025.

25 di quei grifoni, 13 femmine e 12 maschi, provengono dal centro Amus di Villafranca de los Barros, in provincia di Badajoz, nella comunità autonoma dell’Estremadura. Contribuiranno al programma di ripopolamento dei grifoni nel Sud Sardegna, in un’areale in cui storicamente hanno avuto casa.

Nella struttura realizzata all’interno del cantiere boschivo di Cea Romana sono arrivati anche altri cinque individui, tre provenienti dall’Olanda e due dalla Cechia.

