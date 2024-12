Nella mattina di lunedì 2 dicembre, il Comune di Cagliari e Parkar hanno inaugurato la riapertura dopo quattro anni del parcheggio in via Cesare Battisti, con 200 posti auto a disposizione della città.

“Insieme a Parkar e al CTM, provvederemo all’apertura, in strutture, di ulteriori parcheggi in città e all’adozione di politiche sulla sosta, insieme alle agevolazioni per l’uso del trasporto pubblico. Per quanto riguarda i nuovi parcheggi, mi riferisco ai 50 posti auto nelle palazzine private di via de Magistris, al parcheggio multipiano di piazza Nazzari, ai parcheggi di proprietà regionale di viale Trieste“ ha dichiarato il sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

Ecco le parole del primo cittadino:

