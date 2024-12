Saltuariamente è stato protagonista dell’edizione 2024 di Ballando con Le Stelle, ma oggi Moreno Porcu continua ad essere uno dei più apprezzati e seguiti danzatori del programma. Tanto che è, di recente, andato virale il suo ballo insieme alla cantante Elettra Lamborghini.

L’amore per la danza è per lui molto grande, dimostrato anche dai tanti video che posta sui social. Ma in una grafica ha reso concreto il suo rapporto con la disciplina.

“Io penso che la danza sia un codice espressivo universale.. questo codice diventa magico nel momento in cui chi si esprime, lo fa attraverso la sua anima… è lì che acquisisce un senso, quando viene utilizzata come veicolo di un qualsiasi messaggio da far arrivare a chi guarda”.

