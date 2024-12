La speranza è che finalmente qualcosa si stia davvero muovendo. L’infinito cantiere di Piazza Goffredo Angioni torna a muoversi e dalla mattinata di ieri alcuni operai hanno ripreso a metterci mano, rinforzando il perimetro sul lato dei ritrovamenti storici del Bastione di Santa Caterina.

“Possiamo sperare che la Piazza torni a disposizione della Città e in particolare della Scuola e di tutto il quartiere?” si chiede il consigliere comunale di Alleanza Sardegna, Roberto Mura.

“La chiusura della Piazza ha causato enormi disagi alle famiglie che portano i figli all’istituto Santa Caterina: gran parte dei genitori sono costretti ad attendere in strada l’uscita dei loro figli. Spero che questa sia l’occasione buona per restituire la piazza alla Città e per garantire maggiore sicurezza alle famiglie” conclude l’esponente della minoranza.

