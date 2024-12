Un anziano di 89 anni è morto nel pomeriggio nel cortile di casa sua a Villaputzu. A trovarlo esanime è stato uno dei figli, che ha chiamato i soccorsi: per lui non c’è stato nulla da fare.

L’uomo sarebbe caduto da una scala e avrebbe battuto il capo per terra. La moglie, preoccupata che non rispondesse, ha chiamato il figlio per andare chiamare il padre. A quel punto la tragica scoperta.

Sul posto sono anche i carabinieri di Villaputzu. L’uomo era conosciuto in paese perché per anni aveva lavorato come bidello in alcune scuole.

