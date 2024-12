Un arbitro di calcio di Cagliari, Gabriele Caggiari, è finito nella bufera in queste ore per una presunta frase rivolta ad Alessandro Sala, calciatore della Pro Sesto: dagli insulti si sarebbe passati all’augurare il cancro.

Intanto il Collegio della Corte Sportiva d’Appello ha predisposto intanto la sospensione delle 4 giornate di squalifica precedentemente inflitte al calciatore, in seguito al referto del direttore di gara.

I fatti risalgono alla gara del campionato di Serie D Club Milano-Pro Sesto di domenica 24 novembre, durante la quale Sala aveva chiesto il cambio al proprio allenatore per proprio per i comportamenti e le frasi del direttore di gara. Seduto in panchina, Sala, che si stava lamentando dell’accaduto con il suo tecnico, era stato espulso improvvisamente da Caggiari.

Il club aveva definito la squalifica “incomprensibile e surreale“, in quanto Sala sarebbe stato vittima di frasi gratuite e irriguardose da parte del direttore di gara. Frasi che sono al momento oggetto d’indagine da parte della Procura Federale.

Sul proprio profilo Instagram, il calciatore della Pro Sesto ha pubblicato un post con una foto che ritrae la madre colpita in passato proprio dal cancro.

“Penso che la vita ti regala emozioni e momenti importanti, ma ti mette anche a dura prova. Volevo solo far vedere il sorriso davanti alla malattia di una donna forte e determinata, di una donna che ha fatto sempre sacrifici nonostante tutto per vedere il sorriso dei suoi figli sempre sul viso. È capitato qualcosa di davvero brutto nell’ultima partita che ho giocato e penso che prima di augurare certe cose bisognerebbe pensare e capire la gravità di quello che si dice, soprattutto se si rappresenta chi il rispetto deve sempre tenerlo in campo e far rispettare regole”

