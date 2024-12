L’autopsia sui corpi dei coniugi trovati morti a Cagliari nella serata di ieri non ha chiarito le cause del loro decesso. Sicuramente l’esame effettuato all’ospedale Brotzu ha permesso di eliminare l’ipotesi di una aggressione. Avvalorata dal fatto che nella loro abitazione non sono state trovate tracce di effrazione.

Per avere maggiori informazioni sarà decisivo l’esito degli esami tossicologici e istologici. Per ora l’ipotesi è che Luigi Giulisano (79 anni) e la moglie Marisa Dessì (82 anni) siano stati colti da un malore fatale, uno in seguito all’altra. Da capire se, tra le cause, ci possa essere anche quella dell’intossicazione.

A trovarli riversi sul pavimento erano stati i due figli, che non erano riusciti a mettersi in contatto con loro per diverse ore.

