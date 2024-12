Un’altra giornata di incidenti a Cagliari: due in particolare sono avvenuti in viale Marconi e in via Peretti. Fortunatamente le conseguenze non sono state critiche in nessuno dei due casi.

In viale Marconi, angolo via Galvani, ancora un tamponamento: due auto si sono scontrate e questo ha creato un ingorgo di km. Con le auto costrette ad avanzare lentamente per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

In serata invece un pedone è stato investito in via Peretti: l’automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto anche una ambulanza e la polizia locale. L’uomo è stato poi portato in ospedale in codice giallo.

