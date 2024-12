Il Cagliari di Davide Nicola è uscito sconfitto dalla sfida dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina, sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa. A punire una prova non negativa dei rossoblù ci ha pensato Danilo Cataldi al minuto 24′ del primo tempo.

Tuttavia non sono mancate le polemiche in merito alla rete che ha permesso alla viola di strappare i 3 punti. Dalle immagini e dai replay si nota che un giocatore della Fiorentina (Kouamè) si trova in netta posizione di fuorigioco al momento in cui Cataldi calcia verso la porta del Cagliari, inoltre il giocatore pare essere sulla linea di campo visivo di Sherri che di conseguenza non vede partire il pallone. Il regolamento parla chiaro: qualora un giocatore in posizione di fuorigioco ostruisca la visuale del portiere, la rete deve essere annullata.

Il post partita si è infiammato con la rabbia dei tifosi del Cagliari che chiedevano a gran voce l’annullamento della rete che ha deciso la gara. In merito è intervenuto anche l’ex arbitro Calvarese che, tuttavia, ha dato ragione alla decisione dell’arbitro: “Dalla retroporta si evidenzia che Sherri vede partire il pallone e prova la parata, anche se non ci arriva. Non c’è ostruzione sulla linea di visione, diversamente dal caso di Luvumbo in Milan-Cagliari”.

#FiorentinaCagliari Dalla retroporta si evidenzia che #Sherri vede partire il pallone e prova la parata, anche se non ci arriva. Non c’è ostruzione sulla linea di visione, diversamente dal caso di #Luvumbo (#CagliariMilan). Per approfondimenti vai su https://t.co/1tNmInWtIF pic.twitter.com/zyHyh6Rr1B — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) December 8, 2024

