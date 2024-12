L’associazione italiana arbitri ha designato i direttori di gara per la 16a giornata del campionato di Serie A 2024/2024. A dirigere il match della Unipol Domus tra Cagliari e Atalanta, in programma per sabato 14 dicembre alle ore 15:00, ci sarà il sig. Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

A coadiuvare il direttore di gara ci saranno gli assistenti Dei Giudici e Garzelli, IV uomo Marinelli, al Var Paterna e Avar Abisso.

L’ultimo incrocio tra Pairetto e il Cagliari risale alla passata stagione nel pareggio interno per 1-1 contro il Napoli di Calzona. Quella di sabato sarà la 19esima direzione della squadra isolana che con il fischietto torinese ha raccolto 5 vittorie (l’ultima nello scorso rocambolesco 4-3 contro il Frosinone), 5 pareggi e 8 sconfitte.

