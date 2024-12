Moreno Porcu sarà fra i grandi protagonisti della semifinale di Ballando con le Stelle, in onda su Raiuno questa sera a partire dalle 20:35. Il ballerino sardo accompagnerà l’attrice Francesca Chillemi, ospite per una notte.

I due scenderanno in pista sulle note di “Por una Cabeza” per ballare un tango sensuale. Con l’ex Miss Italia, per l’occasione, ci saranno anche Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, coi quali ha girato il film di Natale, “Io e te dobbiamo parlare”.

Per Moreno Porcu è la quarta partecipazione come ballerino accompagnatore. Con lui hanno infatti danzato l’atleta paralimpica Giuliana Chiara Filippi, l’attrice Elena Sofia Ricci e la cantante Elettra Lamborghini.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it