Un’altra sconfitta onorevole per il Cagliari di Davide Nicola, questa volta giocandosela fino all’ultimo minuto. Non con una squadra qualunque, ma con l’Atalanta che detiene il primato in classifica. Ecco le parole dell’allenatore nel post partita.

Che partita è stata quella del Cagliari. “Abbiamo giocato una grande gara. Giocare così ci deve dare consapevolezza. Prima o poi ottieni ciò che meriti. Dobbiamo anche riconoscere le qualità degli altri. L’Atalanta per noi è stato un bel banco di prova”.

Cosa è mancato per portare a casa dei punti. “Dobbiamo essere più cinici sotto porta. Ma sappiamo che non è facile segnare con squadre come Atalanta e Fiorentina”.

Sul tocco di mano di Kossounou: “Ho una mia idea, ma non mi va di parlare dell’arbitro. Non voglio rovinare la prestazione dei ragazzi”.

Un pizzico di rammarico sulla gara. “Nessun rammarico. Ma senza le parate di Carnesecchi staremmo parlando di un altro risultato”.

