Ospite speciale al PalaSerradimigni quest’oggi in occasione della sfida tra la Dinamo Sassari e Reggio Emilia. Dagli spalti infatti emerge il volto conosciuto di Dalia Kaddari, l’olimpionica velocista quartese.

Grande appassionata di basket, avendolo praticato per ben 5 anni prima di dedicarsi all’atletica, Kaddari ha parlato ai microfoni di Dazn durante l’intervallo della gara per esprimere il suo giudizio: “Sono molto felice di essere qua, è una bella partita. I ragazzi stanno difendendo bene ma dobbiamo lottare fino alla fine. Un palazzetto pieno di gente e sono davvero felice”.

“Prima di fare atletica avevo fatto 5 anni di basket e ricordo con piacere quel periodo, mi fa sempre piacere vedere le partite”.

Poi si sofferma sui suoi obiettivi sportivi per il nuovo anno: “2025? Abbiamo appuntamenti molto importanti su cui concentrarci: i mondiali di staffette in Cina e i mondiali all’aperto di Tokyo, quindi chiaramente quello è il focus e non vedo l’ora di riprendere a gareggiare”.

