Una confisca di beni per oltre 3 milioni di euro. Il sequestro è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari, su disposizione della Procura di Cagliari, e ha colpito i patrimoni di 5 persone condannate in via definitiva a pene comprese tra i 4 e i 10 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti.

L’intervento rappresenta l’ultimo atto dell’operazione “Leone Rosso”, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari. L’indagine ha ricostruito i proventi illeciti di un traffico di droga organizzato tra Sardegna e Paesi Bassi, portato avanti da un sodalizio criminale smantellato nel 2013 grazie all’intervento della Squadra Mobile di Cagliari, con l’arresto di 7 narcotrafficanti.

I beni sequestrati all’epoca e ora confiscati definitivamente includono 9 immobili, tra cui uno di pregio dal valore stimato di 800mila euro, 17 terreni, quote societarie, complessi aziendali e disponibilità finanziarie.

