Peggio di così non poteva andare la 16ª giornata di Serie A per il Cagliari. I rossoblù, sconfitti con onore dall’Atalanta, si vedono scavalcati da diverse squadre e ora scivolano al terzultimo posto in solitaria.

A far sprofondare i sardi la vittoria del Como per 2-0 sulla Roma di Claudio Ranieri, così come pesano il 3-2 in trasferta del Verona sul Parma e il 2-1 dal Lecce sul Monza. Un punto anche per il Genoa con lo 0-0 a San Siro contro il Milan e un punto per il Venezia che ha fermato la Juventus sul 2-2 sfiorando l’impresa.

I lagunari restano però ultimi a 10 punti insieme al Monza, mentre il Cagliari si trova a quota 14. Davanti alla squadra di Nicola un filotto di squadre a 15 punti: Verona, Como e Parma. Ancora più sopra troviamo Lecce, Genoa e Roma.

Insomma, niente drammi perché la classifica è cortissima. Tra la 18ª posizione e la 12ª ci sono appena 2 punti. Ma il messaggio è forte e chiaro: fare la prestazione e non portare a casa punti non basta più.

