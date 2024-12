Incidente stradale ieri sera intorno alle 20 sulla Strada Provinciale 12, a Settimo San Pietro. Un’automobile che percorreva la strada di collegamento con la Statale 387, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata più volte sull’asfalto.

I soccorsi sono giunti immediatamente. Il conducente del veicolo ha riportato alcune ferite e, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico a bordo di un’ambulanza del 118. I carabinieri si sono occupati dei rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

