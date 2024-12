Grave episodio di violenza a Senorbì. Due volontari del 118 sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti brutalmente tre giorni fa in via Sanna. Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Dolianova.

Tutto è accaduto intorno alle 19, quando due volontari dell’associazione Emergency Sardegna, si erano fermati in un bar del centro per un caffè dopo aver soccorso un anziano. Mentre erano al bancone, un passante ha notato un giovane intento a cercare di aprire l’ambulanza forzando la portiera. Uno dei due operatori è uscito subito per allontanarlo, ma mentre stava rientrando nel locale, il ragazzo ha raccolto una mattonella da terra e lo ha colpito alle spalle con violenza.

L’intervento del secondo operatore ha quindi acceso ulteriormente gli animi. Dal bar sono usciti gli amici dell’aggressore, tutti operai della stessa ditta, trasformando il luogo in una scena caotica e violenta, con sedie e tavolini lanciati contro i due volontari che si sono trovati circondati da un gruppo di sei o sette uomini. Dopo l’aggressione, gli operai si sono dileguati.

I due volontari del 118 hanno riportato ferite e sono stati soccorsi da un’ambulanza. Intanto i Carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti e stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza per identificare gli aggressori.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it