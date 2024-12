Il Cagliari corre verso la sfida di Coppa Italia con la Juventus e Davide Nicola è pronto a dare spazio alle seconde linee. La gara si disputerà martedì 17 dicembre alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della società.

Sfida affascinante. “Ho detto ai ragazzi di andare in campo con orgoglio e con la voglia di misurarsi contro un’altra grande squadra. Ce lo siamo meritati e quindi è giusto giocarcela”.

Com’è la Juventus, secondo Nicola. “La Juventus è una squadra rinnovata, che ha fatto un mercato di qualità e ha dimostrato tutta la sua forza in Europa solo pochi giorni fa. In campionato stanno facendo ampiamente la loro parte, lottando per obiettivi diversi dai nostri. Giocheranno con calciatori di assoluta qualità”.

Quale partita per il Cagliari. “Noi dovremo essere al massimo, perché se non fai una prestazione super contro squadre così, fai fatica, a queste compagini può succedere poi di non essere al top e magari incappare in un risultato meno buono, noi dovremo essere bravi a crearci le opportunità”.

La formazione rossoblù. “Scuffet ci sarà sicuramente tra i pali; in difesa Zappa, Palomino, uno tra Mina e Wieteska, Augello; centrocampo Marin, Prati e Deiola, devo valutare Felici; davanti Lapadula e Gaetano”.

