Proseguono i lavori relativi alla pianificazione del futuro mercato di San Benedetto. Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ieri ha illustrato agli operatori il progetto studiato, riproponendo anche alcuni rendering per la struttura.

“Il progetto passerà in questi giorni in conferenza dei servizi per l’approvazione finale, ma possiamo già mostrarvi le immagini del progetto del nuovo mercato” ha affermato il sindaco.

“Si è puntato molto sull’accessibilità e sulla funzionalità, risolvendo i problemi storici dell’attuale mercato – continua Zedda – È stato rivisto completamente il sistema della logistica per gli operatori e migliorata l’accessibilità, con l’eliminazione delle barriere architettoniche”.

Infine poi il sindaco di Cagliari conclude con qualche piccola informazione in più relativa al progetto: “Nel progetto esecutivo si è tenuto conto di diversi suggerimenti degli operatori che più di chiunque altro conoscono i bisogni di una struttura complessa e identitaria che andrà sempre più valorizzata, senza snaturare la sua storicità”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it