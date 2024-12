Il nuovo Codice della Strada è partito forte. Nella serata di sabato 14 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nel comune di Dorgali, concentrandosi su soggetti, veicoli e luoghi di aggregazione, in particolare quelli frequentati dai giovani.

Durante il servizio, sono emerse diverse irregolarità, come nel caso di un 29enne denunciato per falsità materiale, essendo stato trovato alla guida di un’auto con una targa prova falsa. Un 30enne invece è stato denunciato per porto ingiustificato di un coltello di 21 cm e segnalato al Prefetto di Nuoro come assuntore, poiché trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.

Sono stati sanzionati 12 conducenti per infrazioni al Codice della Strada, tra cui omessa revisione, mancanza di copertura assicurativa e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Nei locali di Dorgali, i controlli hanno portato alla segnalazione di un ulteriore assuntore di marijuana e all’elevazione di multe per un totale di 2.780 euro nei confronti di un bar gestito da un 51enne. Le violazioni riscontrate riguardavano norme regionali per le attività commerciali, impianti acustici e somministrazione di alcolici.

