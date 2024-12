A Cagliari, lezioni di sicurezza stradale per i più piccoli: la polizia locale in prima linea per un impegno formativo. Il comando ha annunciato che l’iniziativa diventerà parte integrante dei servizi sul territorio.

Gli agenti sono entrati nelle scuole per educare i bambini alle regole fondamentali della sicurezza stradale, come attraversare sulle strisce pedonali, indossare sempre la cintura di sicurezza e utilizzare correttamente i seggiolini in auto.

Durante le lezioni, particolare rilievo è stato dato alla lotta contro l’uso del cellulare alla guida. Gli agenti hanno esortato i piccoli a diventare messaggeri di buone pratiche, invitandoli a ricordare ai propri genitori i rischi di questa abitudine pericolosa, vietata dalla legge.

