Sono almeno 118mila, novemila in più rispetto al 2022, le famiglie sarde che nel 2023 si trovano in difficoltà economiche. Secondo l’Istat, infatti, il tasso di povertà nell’Isola è pari al 15,9%, ben più alto della media nazionale che si attesta al 9,7%. L’impietosa fotografia dello spaccato della società sarda emerge dal “Rapporto diocesano su povertà ed esclusione sociale 2024″ contenuto nel 14/o dossier della Caritas diocesana di Cagliari dal titolo “Un Giubileo di speranza e carità. Oltre la povertà, giustizia e pace”, presentato in Consiglio regionale.

A dare il colpo di grazia a chi non arriva a fine mese – tra loro molte famiglie monoreddito e anziani – i rincari delle bollette, soprattutto quelle energetiche dovute alla guerra, le difficoltà ad accedere ai servizi della sanità pubblica e i bassi salari, tutti fenomeni che si sono presentati per la prima volta contemporaneamente e in maniera acuta.

Nel corso del 2024 si stima che i contatti avuti dai vari servizi della Caritas cagliaritana siano stati superiori a 180mila (+20mila rispetto al 2023): solo il servizio mensa ha erogato 121.084 pasti da ottobre 2023 a settembre 2024, con una media giornaliera di 192 pasti. Le mense di Settimo San Pietro, Sinnai e Maracalagonis hanno erogato complessivamente 34.740 pasti. Occorre ricordare che vi sono anche altre mense per i poveri, tra cui quelle delle suore di Madre Teresa di Calcutta, delle suore del Buon Pastore e quelle localizzate a Quartu Sant’Elena ed Elmas, ma non solo.

