Il forte vento sta investendo tutta la Sardegna e sono numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco da Nord a Sud dell’Isola.

In particolare, un cornicione è crollato davanti a una lavanderia nel quartiere di Villaggio Verde a Porto Torres. Non sarebbe la prima volta che la struttura cede causando pericoli. La zona è stata quindi transennata e interdetta alle persone. Il crollo fortunatamente non ha avuto conseguenze per le persone.

Altra situazione di pericolo a Serramanna, dove un albero è caduto sul marciapiede di via 25 Aprile. Anche in questo caso fortunatamente non si sono registrati feriti.

